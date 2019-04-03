Настенька Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву #2





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Регистрация: 16.11.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:12 Цитата: yudjin:

как звучит-то...

тоже резануло.... обхохочешься.... до чего дошло... понятно,что в Костанае теперь вообще костьми лягут только бы не вернуться к географическому,научно обоснованному. Только вот перед потомками стыдно будет за неграмотность,когда-то же это поднимется образованными людьми, но, очевидно, не всем