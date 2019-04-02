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≡ Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 9 часов утра на трассе Костанай-Затобольск рабочие приступили к кронированию деревьев и уборке территории. На внеплановый субботник приехали сотрудники всех пяти подрядных организаций, которые занимаются кронированием деревьев в областном центре.
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§ Serg_Jyk
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Serg_Jyk


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Сообщений: 31
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 03.04.19 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добровольно? Я фигею...утром на предприятиях был разнаряд, от нас столько-то человек...поедешь ты ты и ты, а можно и я? Вот и все добровольничество. Люди фигачели там до 8 часов вечера, ехал с Затоболовки и сам видел как еще работают. Значит кто-то выиграл тендер на пилку деревьев, а убирать силами подведомственных организаций...умно...умно
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§ Serg_Jyk
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Serg_Jyk


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 03.04.19 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сотрудники коммунальных предприятий были так заняты своей работой, что от разговора с журналистами отказались." - а разговаривать не хотели потому что не удобно было бы на вопросы каверзные отвечать
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§ Маркс
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.04.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Мы их заранее придупредили, чтобы они отобрали тех, кто добровольно сможет помочь городу в работе по уборке этих территорий.

А у тех, кто не захотел добровольно помочь, отобрали льготы, премии, а у самых возмущенных и работу. Этим бедолагам "добровольцам" можно было и ритуальные ножи раздать, чтобы они сами себе харакири сделали среди спиленных рощиц, наверняка никто бы не отказался, лишь бы работу сохранить.
Цитата:
НГ:
Есть деревья, которые мы спилили под корень, потому что они были заражены грибковыми болезнями. Остальные прокронировали по всем правилам.

Главное, остановить их в Тобыле, а то они все леса спилят под корень и прокронируют по всем правилам инопланетных технологий. Город уже похож на апокалиптические картинки из фильмов ужасов. Давеча был в КЖБИ, до чего был зеленый район, теперь везде столбы без фонарей.

На борьбу с саранчой в Казахстане в 2019 году из республиканского бюджета выделят 2,1 млрд тенге. Нельзя ли часть этих денег использовать на борьбу с костанайским ЖКХ?
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§ saba
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 03.04.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте посмотрим. кто в ладах с новыми соцсетями? Евгений. наверняка. у вас есть фото большинства пеньков. которые наша власть наделала, наш новый президент открыл страничку в Инстаграмме, говорит для лучшей коммуникацией с народом, можете ли вы послать фото с комментариями туда, я вас поддержу , единственно с инстаграммом и остальными твиттерами у меня не всё в ладах
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§ Victor Yang
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Victor Yang


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Сообщений: 11398
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.04.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Victor Yang
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11398
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.04.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Serg_Jyk:
утром на предприятиях был разнаряд, от нас столько-то человек...поедешь ты ты и ты

С другой стороны - люди работали в свой рабочий день, получив при этом зарплату. Кто-то даже выгадал - работал дворником за зарплату специалиста.
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§ Настенька
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Настенька


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 16.11.12
Отправлено: 03.04.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Евгений. наверняка. у вас есть фото

Если Вы имеете ввиду yudjin,то у него всегда имеются и фото,и факты,и аргументы,и в ладах он со всеми сетями.
Цитата:
saba:
я вас поддержу , единственно с инстаграммом и остальными твиттерами у меня не всё в ладах

а в чем тогда будет выражаться Ваша поддержка?
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§ elektron
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2753
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.04.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кто-то даже выгадал - работал дворником за зарплату специалиста.

Возникает вопрос, нужны ли такие специалисты? Если без них предприятие и дальше работает?
Вопрос конечно риторический. Но всё же, столько специалистов разом вне предприятия. :-x
И может всем дворникам и не только, тогда зарплату "специалиста"?
Ну как минимум ;-)
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