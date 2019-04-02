Цитата: НГ:

Мы их заранее придупредили, чтобы они отобрали тех, кто добровольно сможет помочь городу в работе по уборке этих территорий.

А у тех, кто не захотел добровольно помочь, отобрали льготы, премии, а у самых возмущенных и работу. Этим бедолагам "добровольцам" можно было и ритуальные ножи раздать, чтобы они сами себе харакири сделали среди спиленных рощиц, наверняка никто бы не отказался, лишь бы работу сохранить.

Цитата: НГ:

Есть деревья, которые мы спилили под корень, потому что они были заражены грибковыми болезнями. Остальные прокронировали по всем правилам.

Главное, остановить их в Тобыле, а то они все леса спилят под корень и прокронируют по всем правилам инопланетных технологий. Город уже похож на апокалиптические картинки из фильмов ужасов. Давеча был в КЖБИ, до чего был зеленый район, теперь везде столбы без фонарей.



На борьбу с саранчой в Казахстане в 2019 году из республиканского бюджета выделят 2,1 млрд тенге. Нельзя ли часть этих денег использовать на борьбу с костанайским ЖКХ?