arman_kst Re: Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 229

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Она виснет в Астане, то деньги пропадают, то не поступают вовремя.



Еще надо ввести проезд по времени. В течение 1 часа электронная система не должна взимать оплату по всем автобусам, если заплатили 1 раз. Для чего? У нас есть новые микрорайоны - Аэропорт, Юбилейный. Если мне надо доехать с мкрн. Аэропорт в мкрн. Юбилейный (в ТРЦ "К-Плаза"), то я еду на 5-ке, пересаживаюсь на 8-ку и не плачу 2 раза, т.к. нет прямого маршрута туда.