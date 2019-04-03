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§ NG.kz
Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте Костаная введут до конца 2019 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы уже 2 года рассматриваем обращения горожан, - отметил Алексей Тарасов. - Сам тариф пересматривать пока оснований нет. Но когда введут электронную оплату, логично, что цена за наличный расчёт вырастет. Пока не знаю, на сколько именно.
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§ arman_kst
Re: Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.04.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электронная система в Алматы лучше
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§ Victor Yang
Re: Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11398
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.04.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Электронная система в Алматы лучше

Системы одинаковые. В Ате пассажиропоток больше и денег на обслуживание больше.

А не будет так, что за наличный расчёт повысят цену, а валидаторы начнут устанавливать в декабре?
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§ Сергей_я
Re: Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2703
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.04.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А не будет так, что за наличный расчёт повысят цену, а валидаторы начнут устанавливать в декабре

скорее они раз вдруг и не работают. Ой извините простите, особенно в час пик. Так же как и с терминалами в магазинах обычных бывает.
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§ arman_kst
Re: Систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 229
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.04.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она виснет в Астане, то деньги пропадают, то не поступают вовремя.

Еще надо ввести проезд по времени. В течение 1 часа электронная система не должна взимать оплату по всем автобусам, если заплатили 1 раз. Для чего? У нас есть новые микрорайоны - Аэропорт, Юбилейный. Если мне надо доехать с мкрн. Аэропорт в мкрн. Юбилейный (в ТРЦ "К-Плаза"), то я еду на 5-ке, пересаживаюсь на 8-ку и не плачу 2 раза, т.к. нет прямого маршрута туда.
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