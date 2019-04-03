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≡ Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего химзавода прокомментировали в ГКП «Костанай-Су»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего химзавода прокомментировали в ГКП «Костанай-Су»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факт, который стал известен в ходе судебной тяжбы между двумя предпринимателями, вызвал опасения о возможности экологической катастрофы в центре Костаная. Об этой проблеме "НГ" писала 21 марта в статье «Много воды утекло. Куда – неизвестно».
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§ Механик
Re: Ситуацию со сливом канализации на территории бывшего...
Механик


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 31.05.13
Отправлено: 03.04.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На балансе не состоит, а деньги берут. Интересная у нас страна. :lol:
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