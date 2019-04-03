Механик Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на... #5





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 31.05.13 (Пользователи) Отправлено: - 17:40 Разметка это в принципе очень хорошо. Она нужна, не только за городом, но и в городе. Но только делать её надо не так, как уже здесь писали, на пару недель, а как положено - на года. Но увы это наверно невыгодно...