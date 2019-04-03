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§ NG.kz
Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что его первый зарубежный визит в качестве главы республики является показательным. «Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», - сказал он.
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§ yudjin
Re: Токаев прибыл с первым официальным визитом в Москву
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5838
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.04.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в 14.00 по времени Нур-Султана.

как звучит-то... по ходу скоро летоисчесление в Казахстане введут от Рождества Нур-султана. ;-)
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