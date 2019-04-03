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§ NG.kz
Дорожная разметка для безопасного поворота налево на загородных трассах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы считаете, стоит ли использовать такую дорожную разметку, чтобы сократить число ДТП на трассе за городом? Думаю, она будет более безопасной.
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§ dandiv
Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 03.04.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас где-то есть такие широкие загородные трассы чтобы такое реализовать?
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§ olegggon
Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.04.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас просто нет разметки. Появляется она только перед приездом больших начальников, потом растворяется через 2 недели.
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§ Затоболец
Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 03.04.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При выезде из Затобольска в сторону Аулиеколя есть разметка типа того что показана у вас, и всё это ерунда
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* КГСПС
Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.04.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть разметка или нет, человеческий фактор никто не отменял. В Рудном на кольце есть, но как выезжали с кольца по левому ряду,так и продолжают, даже ДПС.
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§ Механик
Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на...
Механик


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 31.05.13
Отправлено: 03.04.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разметка это в принципе очень хорошо. Она нужна, не только за городом, но и в городе. Но только делать её надо не так, как уже здесь писали, на пару недель, а как положено - на года. Но увы это наверно невыгодно...
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