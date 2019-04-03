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≡ "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35355
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Минимальная зарплата знаете в Казахстане какая? 42 500 тенге - это 115 долларов", - заявил депутат Сената, член Комитета по финансам и бюджету Даурен Адильбеков и сравнил эту цифру с зарплатами в Украине, Армении, Белоруссии и России.
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§ olegggon
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.04.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За то мы развитая страна, входим в какую то там тридцатку. И все нам завидуют. 🤪
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§ Гога
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.04.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
"Где наши доходы?"
Как где ?? В больших карманах больших людей ! :lol:
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§ Анатолий Сальник
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Анатолий Сальник


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Сообщений: 58
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 03.04.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта политика, когда доходы государства от продажи сырья не распространяются на социальные показатели, нужды. Идут на развитие кластеров, отраслей. При этом видна огромная коррумпирующая составляющая. Т. е доходы от сырья расталкиваются по карманам чиновников. Политика официально заявленная ранее. Заявление сенатора чистейшей воды самопиар. Почему при Назарбаеве молчал? А сейчас голос прорезался.
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§ Дарвин
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 03.04.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё! Сейчас начнут с бизнесменов драть в три шкуры!
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§ Дарвин
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 03.04.19 - 12:53
Комментарий удален модератором.
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* drakon
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
А сейчас голос прорезался.

Не понял что ли?... :lol:
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§ Анатолий Сальник
"Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем минимальной зарплаты казахстанцев
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 03.04.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не понял что ли?.

Ну дык сравни как Сара Вагенкнехт режет правду матку в присутствии канцлерши и какие избранники в РК. Обидно до зелёных ...
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§ Медный
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2650
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.04.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внезапное прозрение депутата, члена... мне не понятно. Предположение делать не буду.
Но это ни к чему не приведёт так как, экономика Казахстана "развивается" по заветам МВФ, и их ставленников (наших консультантов) из ВШЭ
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§ maxsaf
Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1738
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.04.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждал камента от ура-патриотов. Неа, не выходят. Значит работают строго по команде? Или они настолько патриоты, что их даже это устраивает?
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