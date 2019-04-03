Анатолий Сальник Re: "Где наши доходы?" - сенатор возмутился уровнем... #3





(Пользователи) Сообщений: 58

Регистрация: 23.01.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:34 Эта политика, когда доходы государства от продажи сырья не распространяются на социальные показатели, нужды. Идут на развитие кластеров, отраслей. При этом видна огромная коррумпирующая составляющая. Т. е доходы от сырья расталкиваются по карманам чиновников. Политика официально заявленная ранее. Заявление сенатора чистейшей воды самопиар. Почему при Назарбаеве молчал? А сейчас голос прорезался.