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≡ Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили без ее участия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Административный суд в Нур-Cултане признал репортера «Настоящего Времени» Светлану Глушкову виновной по делу, которое общественность и правозащитники осудили как попытку властей воспрепятствовать работе журналиста.
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§ таноми52
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.04.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтоб журналисты "своё место знали"!
А то, ишь ты, лауреатка, "возомнила"!
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§ Victor Yang
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11397
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.04.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как заявила судья Асия Дощанова, оглашая приговор, Глушкова приговоривается к штрафу 10 МРП (1 МРП в 2019 году составляет 2 525 тенге - Ред.) "с 30-процентной скидкой, в окончательной сумме - 8 838 тенге" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34276

Цитата:
По ее словам, она подверглась преследованию за свою профессиональную деятельность и намерена и далее продолжать журналистскую работу. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34276

Преследование? Штрафом 9000 тенге? Вы серьёзно?
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§ таноми52
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.04.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Преследование? Штрафом 9000 тенге? Вы серьёзно?[/q

А на большее не было оснований. И это-то основание -"оттолкнула девушку" (которая, видно, неспроста "путалась в ногах", а потом написала заявление), притянуто за уши. А многочасовые задержания, а выдворение из зала суда, суета сотрудников "органов" вокруг этого "толчка" чем объяснить? Маньячку задержали?
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§ Анатолий Сальник
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
Анатолий Сальник


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Сообщений: 57
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 03.04.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт не понял? Возмущаемся? А как может быть иначе в РК?
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§ raem
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
raem


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Сообщений: 1
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 03.04.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А судьи кто....? https://time.kz/news/archive/2008/09/20/6832
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§ таноми52
Re: Журналиста «Настоящего Времени» Светлану Глушкову осудили...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.04.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
raem:
А судьи кто....?


Из Аулиеколя в столицу? Прекрасная карьера! А неприязнь к журналистам только усилилась
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