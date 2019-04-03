Цитата: Victor Yang:

Преследование? Штрафом 9000 тенге? Вы серьёзно?[/q



А на большее не было оснований. И это-то основание -"оттолкнула девушку" (которая, видно, неспроста "путалась в ногах", а потом написала заявление), притянуто за уши. А многочасовые задержания, а выдворение из зала суда, суета сотрудников "органов" вокруг этого "толчка" чем объяснить? Маньячку задержали?