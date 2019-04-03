NG.kz Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой срок и вышел через пару лет? Обзор



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:07 Резонансные судебные дела нередко оканчиваются суровыми приговорами. Однако не всегда это значит, что осуждённый отсидит хотя бы четверть срока. В Казахстане фигуранты громких уголовных дел, первоначально получившие длительные сроки наказания, нередко выходят спустя пару-тройку лет.

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