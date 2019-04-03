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≡ Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой срок и вышел через пару лет? Обзор		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой срок и вышел через пару лет? Обзор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Резонансные судебные дела нередко оканчиваются суровыми приговорами. Однако не всегда это значит, что осуждённый отсидит хотя бы четверть срока. В Казахстане фигуранты громких уголовных дел, первоначально получившие длительные сроки наказания, нередко выходят спустя пару-тройку лет.
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§ Валентин
Re: Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7508
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.04.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Система должна научиться "прощать" © Д.Медведев.

А у нас - уже давно научилась!
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§ Козлов я
Re: Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.04.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Re: Кто из госслужащих и бизнесменов Казахстана получил большой...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.04.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил Антибиотик*Украдешь велосипед , посадят ; будешь красть вагонами - будешь в почёте *.Тут и добавить нечего . :-(
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