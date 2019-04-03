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§ NG.kz
Дорога или направление?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И речь снова пойдёт о дорогах, но на этот раз виноват не акимат, а компания, которая занималась ремонтом дороги Новопокровка- Сарыколь!
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§ Козлов я
Re: Дорога или направление?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.04.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-немецки nach-это направление. По-русски- то же самое, только конкретно.
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