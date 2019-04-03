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§ NG.kz
Дорожная разметка для безопасного поворота налево на загородных трассах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35351
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.04.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы считаете, стоит ли использовать такую дорожную разметку, чтобы сократить число ДТП на трассе за городом? Думаю, она будет более безопасной.
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§ dandiv
Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 03.04.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас где-то есть такие широкие загородные трассы чтобы такое реализовать?
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§ olegggon
Re: Дорожная разметка для безопасного поворота налево на...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 03.04.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас просто нет разметки. Появляется она только перед приездом больших начальников, потом растворяется через 2 недели.
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