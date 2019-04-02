Т.е. эти убогие столбы, у которых только ведьм сжигать, это и есть "кронирование по всем правилам" в представлении специалистов из ЖКХ? А это точно были специалисты по деревьям? А то у нас все бывает.. может, они решили, что специалисты по замене электролита тоже сойдут..



Цитата: У нас только один ориентир - закончить все работы до начала сокодвижения.



Ребят, я вас расстрою. Сокодвижение уже неделю как началось.



[Исправлено: JereK, 02.04.2019 - 15:20]