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≡ Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 9 часов утра на трассе Костанай-Затобольск рабочие приступили к кронированию деревьев и уборке территории. На внеплановый субботник приехали сотрудники всех пяти подрядных организаций, которые занимаются кронированием деревьев в областном центре.
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§ bugsy
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 02.04.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добровольно? ну да, конечно. у нас все добровольно. почти. приехали те что добровольно и газетенки выписывает.
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§ JereK
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.04.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. эти убогие столбы, у которых только ведьм сжигать, это и есть "кронирование по всем правилам" в представлении специалистов из ЖКХ? А это точно были специалисты по деревьям? А то у нас все бывает.. может, они решили, что специалисты по замене электролита тоже сойдут..

Цитата:
У нас только один ориентир - закончить все работы до начала сокодвижения.


Ребят, я вас расстрою. Сокодвижение уже неделю как началось.

[Исправлено: JereK, 02.04.2019 - 15:20]
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§ yudjin
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.04.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов.

Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщалеще в ноябре. Ноль действий. Где так называемые экологи?
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§ yudjin
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.04.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Сокодвижение уже неделю как началось.

На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ.... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го продолжат, то надо вызывать полицию?
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§ Гога
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
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§ JereK
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.04.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ


Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
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§ drakon
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16003
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.04.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку,

А фото, уже - присыпанной свалки, будут?... :lol: ;-)
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§ Гога
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*А Васька слушает да ест!* Бесполезно все это - аким города что обещал ? Да уже забыл . А сколько про это на блоге акима города - все против ! А в ответ - тишина . Зачем он будет холопам отвечать , ведь не они его назначали .
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§ seroff
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 02.04.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ещё скоро там на тротуарах будут менять брусчатку так как она не была предназначена для передвижения тяжёлой техники
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§ Menden1968
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Menden1968


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Сообщений: 315
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.04.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов.

Вполне не благоразумная идея засыпать свалку отходов землёй,эти действия не проходят не какие эколологические нормы.Где экологи и почему они не реагируют на не правомерные действия предприятий и акимата ?Более эта свалка находится вблизи водоохранной зоны,этот мусор наносит вред окружающе среде и людям.

Здесь и другая версия возможно акимат решил что вывоз это дорогостоющее мероприятие и сыкономили деньги.Возможно посчитали нужным оставить потомкам послание такого рода,представляете так через лет 800 или одну две тысячи лет раскопают это де..мо археологии удивятся в каком де..ме жили предки.
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§ Гога
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.04.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специализированная природоохранная прокуратура - По словам руководителя новой структуры , она призвана обеспечивать неукоснительное и единообразное применение законов и иных нормативных правовых актов в области охраны природы и окружающей среды в пределах административно-территориальных границ области. Сотрудники природоохранной прокуратуры будут выявлять и пресекать факты незаконного предоставления права пользования природными ресурсами; обеспечивать адекватное возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в результате противоправных действий. Они будут контролировать обеспечение сохранности заказников и заповедников, редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. Прокуроры займутся также работой по соблюдению законности при пользовании животным, растительным миром, водными и лесными ресурсами; при расходовании средств, выделенных на проведение природоохранных мероприятий, а также при взимании платы за пользование и загрязнение природных ресурсов.
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§ Гога
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.04.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ау , прокуратура - вы где ??
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§ drakon
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16003
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.04.19 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ау , прокуратура - вы где ??

Ночь,спят уже давно... :lol:
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