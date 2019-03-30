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≡ Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
eсли фамилия на Ш начинается, а имя на Н, тогда я знаком с ним и он меня хорошо знает

Не не угадал! На С и И если что. И не нужно мне тут про цифровизацию. и пр.
Если я упоминаю, что не был в списках. Значит не был. Даже для прокурора города.
Правовое государство?
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§ kostyk777
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 31.03.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два раза вставал в очередь. Удачно. И ещё два раза записывал знакомых. Но их писал уже не вдень записи, а по утрам ловил моменты. Бывает, что кто-то отказывается от поездки и появляется окно. Сам неделю назад подал на рвп, жду через месяц результат. Тоже здесь всё нормально, думаю немного проиграю при переезде. Там посмотрим.
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Гонял. В рудный. Иван его звали помогайка. 1000.бакс Он заредил. Я Отказался. Чёт много. Дочка сможет, скинуть вашего помогайку?
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§ Змея Подколодная
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.03.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напишите в личку свой мобильный.
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Ок
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§ yudjin
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.03.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С декабря сайт консульства "летает".... 1000 мест на ПП разбирают за 5 минут. С компа записываться лучше, с первого раза удалось. Главное быстро всё вводить. А вот на РВП по-моему не реально... 126 мест на апрель- очень мало, записаться невозможно.
Кто-нибудь делал через контору переводов на Баймагамбетова, напротив дремтеатра?
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§ таноми52
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.03.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
1000.бакс Он заредил.


Ни фига себе! Обломится! Сам запишешься, пробуй. На 2 - 3 месяца позже роли не играет по сравнению с вечностью...
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мне уже посоветовали. Спасибо большое. Форумчанам. Я не знал про это тот адрес. Змея вам отдельное спасибо!,
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kostyk777:
Не тЦитата:
kostyk777:

Не теряйся. Твой движняк. Мне интересно. еряйся. Твой движняк. Мне интересно.
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 861
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если я упоминаю, что не был в списках. Значит не был.


Тогда цифровизации не было. Даже сейчас в век бурной цифровизации, услугами каких-то помогаек народ пользуется, указывают мест мало, компьютеры виснут. Никого не упрекаю, и это при том, что заявили экономика падает из-за нехватки людей, программу разработали по упрощённому переселению и планировали выделить 3,5 триллиона рублей.
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат, когда плотно работаешь и свободного времени нет. То Помогайки в тему. Проще им заплатить и пусть двигаются.
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 861
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кайрат, когда плотно работаешь и свободного времени нет. То Помогайки в тему. Проще им заплатить и пусть двигаются.


Виталя, понятно, выше же указал, что никого не упрекаю. Если помогайки работают легально, никаких проблем нет, честь, слава и хвала им, содействуют и помогают государственную программу выполнит. А если нелегально, на свой страх и риск, могут-же хлопнуть. Нелегально-это как с блатными номерами ситуация.
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§ Гога
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Vital
Я уж думал , что ты получил !!
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§ Медный
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2648
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.04.19 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Витал, извини меня конечно. Но боюсь тебя не пустят...
С языком русским у тебя проблемы :lol:
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