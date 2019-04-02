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§ NG.kz
Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать проектный офис при департаменте по делам госслужбы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С предложением к жителям областного центра и гостям города обратилась сегодня, 2 апреля, пресс-служба департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.
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§ лимон
Re: Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.04.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, у департамента только фэйсбук и майл ру? официального сайта для приема заявок не предусмотрено?
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§ КГСПС
Re: Жалобы на дорожные знаки и их отсутствие будет принимать...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.04.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Так на официальном за базар отвечать надо.
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