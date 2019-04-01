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§ NG.kz
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.04.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городской маслихат поступило обращение акима Костаная, инициированное представителями общественности, по вопросу присвоения имени доктора Дмитрия Герасимова безымянной улице в новом микрорайоне Аэропорт. Её протяженность - 994 м.
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§ Ахмат
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 01.04.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Светлая память- врачу от бога.Хороший и светлый человек.Столько жизней и добра сделал этот человек.Лично был знаком и ни раз ходил на прием как пациент.Всегда поможет подскажет.
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§ Змея Подколодная
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.04.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицу нет смысла называть его именем. Через лет 5-7 эта улица будет носить другое имя. Можно попробовать отделение, в котором он работал назвать его именем, ну или саму больницу. Так есть шансы пронести его имя через года. Я не против, а очень даже ЗА. Просто реальней надо смотреть на ситуацию.
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§ Vital
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Я больше скажу, да че там улица. Столицу опять через5-7 лет переименуют. Всё по одному сценарию идёт.
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§ arman_kst
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший микрорайон
BKwq52M

Но жители должны сами решать, стоит ли менять или нет. Поквартирный обход и подпись с каждой квартиры необходим на той улице, где хотят что-то изменить. Так поступать с каждой улицей, где хотят поменять название.

[Исправлено: arman_kst, 01.04.2019 - 13:28]
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§ Vital
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первые за всю историю онамастики, огласили всех участвующих. Помнится когда затобольск переименовать пытались, то там были инкогнито.
Лично моё мнение: мне это все не нравится.
Как то тошно. От всего этого. Моей подписи нету там. Ну извините если что. Цветы лучше принесу на могилу.
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§ drakon
Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова назначили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16003
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.04.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Так поступать с каждой улицей, где

Ну за пол дня не обойдёшь же улицу.
Тем более - город... :lol: :lol:
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§ arman_kst
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 227
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, это уже обязанности комиссии обходить каждый дом планируемой для переименования улицы. А в случае подделки подписей, уголовное дело
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§ таноми52
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.04.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Улицу нет смысла называть его именем. Через лет 5-7 эта улица будет носить другое имя.



Соглашусь с Подколодной: лучше назвать его именем больницу. Именно в медицине он обрёл известность и заслужил память. И на больницы ономасты пока ещё не замахивались
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§ КГСПС
Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.04.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
безымянной улице в новом микрорайоне Аэропорт.
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