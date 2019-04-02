yudjin Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и обрезке деревьев #9





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5837

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:38 Ответ пресс-секретаря конечно полная умора. На что она рассчитывала, что скажут "нет, нам не нравится пилить в грязи за городом, а не выполнять свою работу на своем рабочем месте"?



Главное в этой истории то, что у акиматовских небожителей наглухо сбиты приоритеты в благоустройстве нашего города. Вот скажите, 2 апреля для ОБЫЧНОГО жителя города важнее прореженные посадки ЗА городом и грЁбанные обочины трассы или непролазная грязь на его улице?... Сибирской, Джамбула, Шипина и десятках других? А может всю эту компанию в 60 душ отправить на вычерпывание луж и подсыпку грунта?

И заметьте, чиновнички носа не кажут снизойти до раболепного и подневольного народа и поучаствовать... они из служебных машинок по кабинетам в костюмчиках прыгают... А помните даже Садвокасов по логу лазил и намедни освобожденный бывший аким в синих кроссовках граблю в руках держал для Алау... Нынешним это в падлу? им стрёмно выполнять не свои обязанности? Тогда почему отправляют других выполнять такие же НЕ свои?