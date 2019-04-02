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§ NG.kz
Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и обрезке деревьев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35346
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пресс-секретарь ГКП "КТЭК", должна отреагировать на предыдущую народную новость - "Досрочный субботник. Народ выгнали ковырять мерзлую землю".
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§ drakon
Re: Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16002
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.04.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушайте тётку - в зелёном.
Она знает,зачем деревья - уничтожать... :-o
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§ таноми52
Re: Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.04.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так кронировали, получается, не специалисты, а работники КТЭК? Видимо, действовали по образу и подобию предыдущих "обрезок" в городе.
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§ bugsy
Re: Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 02.04.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему закинули только это видео? А где же видео где людям не нравится этим положение дел? Где они не поддерживают такую вырубку и недовольны ? Я тоже могу понаснимать довольные лица и сказать что все довольны. Ведь на телефоне можно удалить то что не понравится начальству
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§ Victor Yang
Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и обрезке деревьев
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11393
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.04.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И опять столбики... А для чего собирались, "слушали специалистов"?
Цитата:
Как пресс-секретарь

Вы зависимы от начальства и в ваши обязанности входит создавать положительный имидж предприятия. Ну и для простых рабочих, вы - где-то рядом с начальством, так что вам просто по должности не положено подтверждать догадки форумчан, будь они трижды правы.

[Исправлено: Victor Yang, 02.04.2019 - 22:03]
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§ Гога
Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и обрезке деревьев
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
УЖАССССССС !!!!Слов нет , как можно так издеваться над деревьями !! А железные грабли - ведь почву портят .Чтоб всем, кто это организовал - гореть в аду !!!И чтоб руки у них поотсыхали !!Мамбеты правят - цель их - назад в степь !!

[Исправлено: Гога, 02.04.2019 - 19:30]
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§ Гога
Re: Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё хочу спросить знающих - когда это там тополя росли ??Что-то не помню я этого .
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§ Гога
Re: Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Настроение у горожан хорошее Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34271
- Не у горожан , а у ваших холопов , которых выгнали уничтожать деревья .Стыд и позор таким-*озеленителям*!
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* КГСПС
Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и обрезке деревьев
КГСПС


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Сообщений: 807
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.04.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы ментам не выходя из машины было видно, как кого-то убивают?!
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§ yudjin
Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и обрезке деревьев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5837
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.04.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ответ пресс-секретаря конечно полная умора. На что она рассчитывала, что скажут "нет, нам не нравится пилить в грязи за городом, а не выполнять свою работу на своем рабочем месте"?

Главное в этой истории то, что у акиматовских небожителей наглухо сбиты приоритеты в благоустройстве нашего города. Вот скажите, 2 апреля для ОБЫЧНОГО жителя города важнее прореженные посадки ЗА городом и грЁбанные обочины трассы или непролазная грязь на его улице?... Сибирской, Джамбула, Шипина и десятках других? А может всю эту компанию в 60 душ отправить на вычерпывание луж и подсыпку грунта?
И заметьте, чиновнички носа не кажут снизойти до раболепного и подневольного народа и поучаствовать... они из служебных машинок по кабинетам в костюмчиках прыгают... А помните даже Садвокасов по логу лазил и намедни освобожденный бывший аким в синих кроссовках граблю в руках держал для Алау... Нынешним это в падлу? им стрёмно выполнять не свои обязанности? Тогда почему отправляют других выполнять такие же НЕ свои?
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§ drakon
Мнение работников ГКП "КТЭК" о субботнике и обрезке деревьев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16002
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.04.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И опять столбики... А для чего

Наверное по ним будут телефонный
кабель,на город КОстанай-прокладывать.
Цыфризаци - ведь... :lol: :oops:
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