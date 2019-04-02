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≡ Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 9 часов утра на трассе Костанай-Затобольск рабочие приступили к кронированию деревьев и уборке территории. На внеплановый субботник приехали сотрудники всех пяти подрядных организаций, которые занимаются кронированием деревьев в областном центре.
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§ bugsy
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 02.04.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добровольно? ну да, конечно. у нас все добровольно. почти. приехали те что добровольно и газетенки выписывает.
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§ JereK
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.04.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. эти убогие столбы, у которых только ведьм сжигать, это и есть "кронирование по всем правилам" в представлении специалистов из ЖКХ? А это точно были специалисты по деревьям? А то у нас все бывает.. может, они решили, что специалисты по замене электролита тоже сойдут..

Цитата:
У нас только один ориентир - закончить все работы до начала сокодвижения.


Ребят, я вас расстрою. Сокодвижение уже неделю как началось.

[Исправлено: JereK, 02.04.2019 - 15:20]
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§ yudjin
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
yudjin


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Сообщений: 5836
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.04.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наводить порядок приехала и тяжёлая техника, которая засыпала землёй свалку бытовых отходов.

Ох..неть можно. Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку, о которой я сообщалеще в ноябре. Ноль действий. Где так называемые экологи?
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§ yudjin
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5836
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.04.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Сокодвижение уже неделю как началось.

На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ.... Не учли такое раннее потепление. Вот и стараются лесорубы без выходных и проходных. А если после 15-го продолжат, то надо вызывать полицию?
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§ Гога
Re: Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиотизм в полном объеме! Дебилы правят .
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§ JereK
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1339
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.04.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
На слушаниях был дан срок 15 АПРЕЛЯ


Не, ну норм, че.. На слушаниях постановили, что сокодвижение должно начаться 15-го, а соловьи у акимата должны заливисто петь с 9 до 6.
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* drakon
Досрочный субботник вдоль дороги к Затобольску прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.04.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Земелькой они присыпают несанкционируемую свалку,

А фото, уже - присыпанной свалки, будут?... :lol: ;-)
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