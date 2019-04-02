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§ NG.kz
Досрочный субботник. Народ выгнали ковырять мерзлую землю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Между Костанаем и Затобольском - куча техники, людей, обрезают деревья, вывозят мусор, порядок наводят. А там еще снег местами, земля мерлая. Холодно. Зачем?" - негодуют читатели "НГ".

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§ yudjin
Re: Досрочный субботник. Народ выгнали ковырять мерзлую землю
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5836
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.04.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барин барину крепостными помогает ведь намедни ханы нурсултанские пожаловать должны
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§ bugsy
Re: Досрочный субботник. Народ выгнали ковырять мерзлую землю
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 02.04.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут директор ктэка решил завести котлы на дровишках. так вот для этого все деревья пилятся и перерабатываются на котельной. до кизяка не дошло, но до дров добрались!
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* drakon
Досрочный субботник. Народ выгнали ковырять мерзлую землю
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16000
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.04.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ханы нурсултанские

Ханурики, наверное?... :lol:
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§ Гога
Re: Досрочный субботник. Народ выгнали ковырять мерзлую землю
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.04.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиоты , и сюда уже добрались !!! На сайте акима города куча обращений и жалоб , что деревья уничтожают , а власти все по барабану !!Когда же прекратится это безобразие !
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