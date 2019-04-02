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≡ Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна заплатить жительница Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна заплатить жительница Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29-летнюю Юлию Волкову 27 марта административный суд уже признал виновной по ст. 444 ч. 1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм). 1 апреля в этом же суде прошло еще одно слушание.
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§ сайлау курманов
Re: Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3065
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.04.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Держи карман шире
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§ лимон
Re: Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.04.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так 29 или 27 лет?
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* Тимур Гафуров
Re: Более миллиона тенге за игру в "наперстки" должна...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 412
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.04.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
так 29 или 27 лет?

Исправлено. Спасибо
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