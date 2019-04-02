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§ NG.kz
Касым-Жомарт Токаев дал казахской прессе первое интервью в должности президента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35345
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.04.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент ответил на вопрос об опасениях отдельных экспертов о том, что смена власти может привести к "неоднозначному будущему" Казахстана: "Разного рода прорицатели были, есть и будут".
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§ Медный
Re: Касым-Жомарт Токаев дал казахской прессе первое интервью в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2647
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.04.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Против его заявлений высказываться можно? :-)
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