/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновный сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции. Его непосредственный руководитель освобожден от занимаемой должности.
Читать новость

§ dvb
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 01.04.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А на счёт Москвы. Вокруге лес безбожно вырубают. Под котеджные посёлки. При этом название дают странные. (сказочный лес, волшебный лес), так что серый тупит. И не правильный он пацан.


Про Челябинск не в курсе, редко бываю и проездом. А вот насчет Москвы могу сказать, у меня под окнами Подушкинский лесопарк, весь его исходил - нигде ничего не рубят. Тут строго с этим, поверь уж. Народ быстро крик поднимает
Профайл

§ Vital
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Зачем притворяешся? Рубят. Ещё как. Подмосковья рубят. Подушенский парк не видел. Спорить не буду про этот парк.
Профайл

§ dvb
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 01.04.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Зачем притворяешся? Рубят. Ещё как. Подмосковья рубят. Подушенский парк не видел. Спорить не буду про этот парк.


Тебе видней
Профайл

§ Vital
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Шеф ты? Цитата:
Тебе видней
это его выражение. Он мне всегда так говорит.
Профайл

§ dvb
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 01.04.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мимо. Я же написал где живу
Профайл

§ Vital
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Че в Москве живёшь? А зачем тогда за Казахстан топишь? У вас россиян совесть есть?
Профайл

§ dvb
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 01.04.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не топлю. Просто забавно наблюдать суждения некоторых местных о жизни в Москве и окрестностях.
Все равно что об Америке судить по их фильмам. А Серого я как раз очень даже понимаю))
Профайл

§ Vital
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7444
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

В чем забавность? Как серый сказки говорит что у них в Подмосковье рай.
Профайл

§ dvb
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 01.04.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю про какой рай речь, у каждого он свой.
А что касается постов Серого, то лично я в них
никакого вранья не замечал, все вроде бы по делу.
Но тебе же видней))
Профайл

§ drakon
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15994
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.04.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Как серый сказки говорит что у них в Подмосковье рай.

Виталя,так ты в АД - собрался?... :lol: :-o
Зачем? РАЙ на АД - менять?... :-o :oops:
Профайл

§ karataev
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
karataev


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.18
Отправлено: 01.04.19 - 23:39
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 38
Пользователей: 0
Всего: 38

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх