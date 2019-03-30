Цитата: Vital:

А на счёт Москвы. Вокруге лес безбожно вырубают. Под котеджные посёлки. При этом название дают странные. (сказочный лес, волшебный лес), так что серый тупит. И не правильный он пацан.



Про Челябинск не в курсе, редко бываю и проездом. А вот насчет Москвы могу сказать, у меня под окнами Подушкинский лесопарк, весь его исходил - нигде ничего не рубят. Тут строго с этим, поверь уж. Народ быстро крик поднимает