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≡ Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили условно-досрочно
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.04.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 1 апреля, областной суд рассмотрел частную жалобу Ахмедбека АХМЕТЖАНОВА на постановление суда № 2 Костаная от 5 февраля 2019 года. Тогда Ахметжанову было отказано и в выходе по УДО, и в замене неотбытой части наказания штрафом.
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§ arman_kst
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
arman_kst


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Сообщений: 227
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первоапрельская шутка?
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§ seroff
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.04.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ещё одно доказательство того,что деньги и связи в Казахстане выше закона.
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* drakon
Re: Экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова освободили...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15993
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.04.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Первоапрельская шутка?

У меня такое ощущение, что в КОстанае,
365 дей в году - 1 апреля... :lol: ;-)
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