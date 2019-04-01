olegggon Re: Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 959

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:35 Не понимаю, почему акимат занимается этим. Других проблем что-ли нет? Для этого ещё ГЧП организовывают. Во всем частном секторе непролазная грязь, хоть бы щебенку организовали. Каирбекова вроде должны ремонтировать в течении 2-х лет, уже 2 недели погода стоит нормальная, ни одного трактора не видно пока. Потом асфальт осенью будут дожить в мороз и дождь.