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§ NG.kz
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.04.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грязь на улицах Костаная в период межсезонья доставляет немало неудобств, на что массово жалуются горожане. Особые проблемы доставляет грязная обувь. Решить эту проблему пытается нынешней весной акимат Костаная
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§ Victor Yang
Re: Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра.
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§ olegggon
Re: Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.04.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю, почему акимат занимается этим. Других проблем что-ли нет? Для этого ещё ГЧП организовывают. Во всем частном секторе непролазная грязь, хоть бы щебенку организовали. Каирбекова вроде должны ремонтировать в течении 2-х лет, уже 2 недели погода стоит нормальная, ни одного трактора не видно пока. Потом асфальт осенью будут дожить в мороз и дождь.
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§ elektron
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.04.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Было бы хорошо, если бы написали вчера или завтра.

С 1-ым апреля!!! :lol: :lol: :lol:
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§ vofkakst
Re: Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 411
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 01.04.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будут заниматься чем угодно,но точно не обустройством и облагораживанием города...
Лучше мыть заборы и ботинки, чем свести грязь с улиц на нет...
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§ Victor Yang
Почистить обувь за деньги можно будет на улицах Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11392
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.04.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Не понимаю

Цитата:
vofkakst:
Будут заниматься чем угодно,

Ну вот. Минимум двое попались.
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