/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.04.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с госслужащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним, и их супругов. На втором этапе с 1 января 2023 года - работники госпредприятий и их супруги.
Читать новость

§ Добринцофф
Re: 2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6439
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.04.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая шутка.
Профайл

§ таноми52
Re: 2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 616
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.04.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо вначале заявить о "планах громадье", а потом вдруг осознать, что это сразу не по силам. И так во многом. Скорее всего,это говорит о некачественном гос.управлении: отсутствии достаточного здравого смысла, знаний и опыта. Ну, лет через 20 наберёмся ума и опыта, только мир уйдёт намного вперёд
Профайл

§ Маркс
2025 год. Минфин назвал новый срок всеобщего декларирования в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.04.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданам в декларации нужно будет указать недвижимость, автомобиль, наличность, акции, зарубежные счета, драгоценности и прочее имущество.

— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 100, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 100
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 224
Пользователей: 1
Всего: 225

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх