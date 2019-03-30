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§ NG.kz
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35335
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновный сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции. Его непосредственный руководитель освобожден от занимаемой должности.
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§ dvb
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
dvb


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Сообщений: 98
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 01.04.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А на счёт Москвы. Вокруге лес безбожно вырубают. Под котеджные посёлки. При этом название дают странные. (сказочный лес, волшебный лес), так что серый тупит. И не правильный он пацан.


Про Челябинск не в курсе, редко бываю и проездом. А вот насчет Москвы могу сказать, у меня под окнами Подушкинский лесопарк, весь его исходил - нигде ничего не рубят. Тут строго с этим, поверь уж. Народ быстро крик поднимает
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* Vital
Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Зачем притворяешся? Рубят. Ещё как. Подмосковья рубят. Подушенский парк не видел. Спорить не буду про этот парк.
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