Змея Подколодная Re: Дату общественных слушаний об улице Дмитрия Герасимова... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 607

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:36 Улицу нет смысла называть его именем. Через лет 5-7 эта улица будет носить другое имя. Можно попробовать отделение, в котором он работал назвать его именем, ну или саму больницу. Так есть шансы пронести его имя через года. Я не против, а очень даже ЗА. Просто реальней надо смотреть на ситуацию.