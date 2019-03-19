Цитата: Vital:

Кайрат че ты топишь за автора. Согласись вина его 100% же. Безалаберность, на овось поехал. Тем более знал же что там степях не че нету. Не АЗС не сто.



Вина водителя есть, но и вина сотрудника 112 тоже.Хороший баллончик в принципе не должен ломаться, возможно не калённый китайский провернул выше указывал. Врать не буду в легковой машине лежать два баллончика, когда супруга выезжает в дальнею дорогу, все колёса и запаску компрессором подкачиваю, заправляется топливом само собой полный бак. Инструктирую, в дороге если пробьешь колесо, тогда добрые люди помогут.



Цитата: Kairat stayer:

Пусть разбираются, указали-же, что назначена и проводится служебная проверка, дадут оценку действиям должностных лиц, заключение вынесут и через НГ сообщать итоги.