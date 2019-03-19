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≡ Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35335
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16.03.2019 поехал в Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, трасса номер КР-24. От Лисаковска примерно 82 км по самому ужасному дорожному покрытию.
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§ лимон
Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.04.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем эвакуатор? 10-20 литров топлива и балоник, запаска как я понял имелась в наличии
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* Vital
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Да не че у него не было. Телефон только был. Без баланса. 112 бесплатно можно набрать
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§ Kairat stayer
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 861
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кайрат че ты топишь за автора. Согласись вина его 100% же. Безалаберность, на овось поехал. Тем более знал же что там степях не че нету. Не АЗС не сто.


Вина водителя есть, но и вина сотрудника 112 тоже.Хороший баллончик в принципе не должен ломаться, возможно не калённый китайский провернул выше указывал. Врать не буду в легковой машине лежать два баллончика, когда супруга выезжает в дальнею дорогу, все колёса и запаску компрессором подкачиваю, заправляется топливом само собой полный бак. Инструктирую, в дороге если пробьешь колесо, тогда добрые люди помогут.

Цитата:
Kairat stayer:
Пусть разбираются, указали-же, что назначена и проводится служебная проверка, дадут оценку действиям должностных лиц, заключение вынесут и через НГ сообщать итоги.
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§ Kairat stayer
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 861
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.04.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
так много вопросов и мало ответов ... данную ситуацию можно отнести к чрезвычайной?


Да, порожняка много, заключение служебной проверки разъяснит ситуацию.
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* Vital
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7441
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.04.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Конечно помогут. Мир не без добрых людей. Я сам многих выручал. Вот буквально недавно в Астане ребят молодых выручил. Комерцы в луже заглохли на инфините. Вытащил их. Визитку дали. Виталя если сломаешься у нас в городе, звони. Приедим поможем.
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§ Гриня
Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за...
Гриня


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Сообщений: 599
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 01.04.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот буквально недавно в Астане

Если в Астане,то уже давно,если недавно -то уже в Нурсултане :)))
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