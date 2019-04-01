Цитата: yudjin:

А жители города, вместо того, чтобы писать гневные письма на блоги, ватсапы и инстаграмы, должны не только в День благодарности (1 марта), а ежедневно восхвалять руководство своего города за существенный вклад в здоровый образ жизни!

Я хочу сказать руководству спасибо не только за грязные улицы и непроходимые тротуары. Спасибо за обрезанные деревья, которые теперь дадут возможность этой грязи и пыли беспрепятственно проникать во все городские уголки и наполнять легкие горожан целебными бациллами и химикатами, позволяя здороветь день ото дня и испытывать нравственный и физический подьем.



Раньше эта грязь лежала бесполезным грузом на улицах, радуя лишь автомобилистов и пешеходов, но из-за никчемных зеленых насаждений никакой ветер не мог донести ее до всех жителей, особенно живущих на верхних этажах. Теперь весь этот кошмар позади, достаточно будет открыть окно и полной грудью вдыхать эти благотворные частицы пыли, пропитанные тонким химическим ароматом выхлопных газов и мусорных куч. Уже скоро не будет отбоя от сторонников здорового образа жизни, желающих переселиться в этот истинный рай, чудесный уголок прекрасного самочувствия, созданный благодаря исследованиям американских ученых, участию местных специалистов и радению руководства нашего города.