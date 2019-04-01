/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Больше грязи – шире морда!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Больше грязи – шире морда!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35335
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.04.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники жилищно-комунального хозяйства стали последователями американского микробиолога-иммунолога Мэри Рюбуш, которая привела серьезные доводы в своей книге «Почему грязь полезна» в пользу гипотезы о том, что грязь полезна для здоровья.
Читать новость

§ Змея Подколодная
Re: Больше грязи – шире морда!
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.04.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За статью -спасибо, улыбнуло. Но фото очень печальные. Каждый год одно и тоже.
Профайл

§ yudjin
Re: Больше грязи – шире морда!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5833
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.04.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Но фото очень печальные. Каждый год одно и тоже.

Что вы, что вы... власти заботятся о нашем здоровье!
А вообще парадокс... чем больше отчёты о километрах положенного асфальта, тем больше грязи на улицах, тем сильнее иммунитет среднестатистического горожанина и тем шире чьи-то морды...
Профайл

§ Маркс
Re: Больше грязи – шире морда!
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.04.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А жители города, вместо того, чтобы писать гневные письма на блоги, ватсапы и инстаграмы, должны не только в День благодарности (1 марта), а ежедневно восхвалять руководство своего города за существенный вклад в здоровый образ жизни!

Я хочу сказать руководству спасибо не только за грязные улицы и непроходимые тротуары. Спасибо за обрезанные деревья, которые теперь дадут возможность этой грязи и пыли беспрепятственно проникать во все городские уголки и наполнять легкие горожан целебными бациллами и химикатами, позволяя здороветь день ото дня и испытывать нравственный и физический подьем.

Раньше эта грязь лежала бесполезным грузом на улицах, радуя лишь автомобилистов и пешеходов, но из-за никчемных зеленых насаждений никакой ветер не мог донести ее до всех жителей, особенно живущих на верхних этажах. Теперь весь этот кошмар позади, достаточно будет открыть окно и полной грудью вдыхать эти благотворные частицы пыли, пропитанные тонким химическим ароматом выхлопных газов и мусорных куч. Уже скоро не будет отбоя от сторонников здорового образа жизни, желающих переселиться в этот истинный рай, чудесный уголок прекрасного самочувствия, созданный благодаря исследованиям американских ученых, участию местных специалистов и радению руководства нашего города.
Профайл

§ Гога
Re: Больше грязи – шире морда!
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.04.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То то смотрю на наших начальников - у них все шире и шире !!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 278
Пользователей: 3
Всего: 281

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх