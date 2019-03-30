Маркс Выстрел в женщину в аэропорту Атырау: уволены несколько полицейских #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 378

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:58 Цитата: maxsaf:

Пихает в каждый комент по любой теме - спиленные кроны.

Он, наверное, недавно побывал в Костанае. Это зрелище не для слабонервных. Еще долго долго ему будут сниться спиленные кроны и торчащие голые столбы с желтыми пятнами ран на древесине. С поднятыми к небу в безмолвной мольбе оставшимися одинокими ветками. А вокруг этого ужаса, как после страшной драки, валяются обрубки и опилки, как на браконьерском лесоповале. Появляются незабываемые ощущения от увиденного и оклемается ли узревший эти картины человек, еще неизвестно, а тем более, что он позиционирует себя как Серый волк, который типа любит лес, деревья. Так что в комментах его заклинило абсолютно обоснованно.