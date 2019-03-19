Змея Подколодная Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 604

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 А с чего ради ему должны везти ключ? Еще так разговаривает- я не могу долго ждать. 112- это полиция? Они тут при чем? Если полиция будет всем баллонники привозить, то кто будет следить за порядком? Свалили уже на полицию все, что можно,скоро они будут приезжать сопли вам подтирать. Все смешалось- люди,кони.