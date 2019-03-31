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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35327
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.03.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимание приходит с годами. Иногда - даже слишком поздно. После многочисленных массовых отравлений новое правительство планирует восстановить внезапные проверки предприятий общепита, магазинов и т. д.
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§ MedVed820607
Re: Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 31.03.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь автор читает коментарии... Так вот: судя по статье с бизнесом по казахстански вы не знакомы. Бизнес по казахстански означает, что не предприиматель работает и оплачивает налоги. А он работает и уворачивается от халявщиков в лице всех гос. органов поголовно. Законы придуманы не для общества или рядового покупателя, а для того чтобы было основание "проверить" и наказать. Чтоб предприниматель был всегда обязан и не важно за что. Вот вы говорите делайте качественно и дешево. Хорошо. Кладем в колбасу мясо, платим хорошую зп сотрудникам (чтоб брак не гнали) - как получим дешево?Выйдет же дороже. А еще мы заплатим все налоги в цехе сделаем все по всем предписаниям всех законов + еще %15 к стоимости. И не забыть продать официально и заплатить 12% НДСа (нам же дешево нужно). Куда мы с такой колбасой???? Будут покупать ценители по 100 грамм и еще просить нарезать? А в это время рядом будут торговать российской колбасой из "г-на и палок" но по цене 300 тнг за кг и народ будет брать ее аж в очереди стоновится.
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§ Анатолий Сальник
Re: Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 31.03.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь с мнением автора. В стране не создана конкурентная среда в бизнесе. Поэтому товар,работы, услуги низкого качества определили лицо рынка. Учитывая, что госпредприятия выходят на этот рынок в качестве потребителей, затраты на работу госструктур существенно превышают нормативные затраты. Причина в высоком количественном уровне использования некачественных товаров, услуг.
Выход не находится в односложном решении. Но выделяя определённые направления, пошагово, рынок требуется привести в нормальное состояние. В т.ч. проверки бизнеса без предупреждения обязательны. Но этого не достаточно. Важно проводить проверки не в огромном объёме надуманных требований. Надо выделить только важнейшие, определяющие безопасность потребителей.
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3064
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.03.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядь Коль. Ну зачем вы так? В нашей стране что-то производить надо чтоб акимат крышевал или уйти в тень. Другого не дано
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.03.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор никогда не был в бизнесе и не понимает,что законы написаны, так что предприниматель в любом случае будет виноват и любая проверка,это прежде всего законный способ пополнить бюджет, ну или свой карман.Товарищ Воронин до того наивный и искренне считает, что наказан будет предприниматель,но все бремя штрафов в конце концов ложиться на покупателя.Бывший президент это прекрасно понимал и поэтому вводил временные маратории на проверки.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2750
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
законный способ пополнить бюджет, ну или свой карман

Так это вроде и есть бизнезЦитата:
Добринцофф:
что наказан будет предприниматель,

ну в принципе так и должно быть :lol:
Полагаю у некоторых просто извращённое понятие о бизнесе.
И причём не только уровня предпринимателя, но и до акиматовского костей-мозга, оно извращено.
Отсюда и весь бардак.
8-) :lol:
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