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≡ Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35327
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16.03.2019 поехал в Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, трасса номер КР-24. От Лисаковска примерно 82 км по самому ужасному дорожному покрытию.
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§ лимон
Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.03.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что там? кто прослушал?
сломать баллоник это надо постараться
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§ Vital
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7426
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.03.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По закону я сомневаюсь что мчс должен всем балоники привозить. Скорей всего разговор должен быть не много другим. Мчс мог бы просто вызвать эвакуатор или дать номер эвакуатора автору- водителю.
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§ Ольга Колоколова
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2307
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.03.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только что сообщила нам пресс-служба департамента полиции, "по данному факту начата проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно". Будем держать вас в курсе.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 19.03.2019 - 13:21]
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* КГСПС
Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.03.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суть не в балоннике, а в том, сколько пришлось объяснять сотруднику свое местоположение, причём, как оказалось, безрезультатно.А ведь от оперативности этой службы часто зависят наши жизни.
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§ Rexyn
Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 112
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 20.03.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только что сообщили в ДЧС Костанайской области, "детально изучаются обстоятельства этого происшествия. По данному факту проводится служебное разбирательство."
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§ Vital
Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7426
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.03.19 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так че там? Наказали мчс за то что они балоник не привезли автору?
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* КГСПС
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 31.03.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотри ком.№4
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§ Vital
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7426
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Два дурака разговаривают. Че я должен в 4 компе увидить?
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* КГСПС
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 31.03.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если признаешь свой диагноз, то не все еще потеряно, вылечат тебя.
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§ Vital
Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за халатность?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7426
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Справка есть. В психушке. У меня. Внимательно слушал автора?, я да.
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* Змея Подколодная
Re: Сотрудника службы 112 Камыстинского района надо уволить за...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.03.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с чего ради ему должны везти ключ? Еще так разговаривает- я не могу долго ждать. 112- это полиция? Они тут при чем? Если полиция будет всем баллонники привозить, то кто будет следить за порядком? Свалили уже на полицию все, что можно,скоро они будут приезжать сопли вам подтирать. Все смешалось- люди,кони.
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