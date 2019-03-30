Цитата: Kairat stayer:

eсли фамилия на Ш начинается, а имя на Н, тогда я знаком с ним и он меня хорошо знает

Не не угадал! На С и И если что. И не нужно мне тут про цифровизацию. и пр.

Если я упоминаю, что не был в списках. Значит не был. Даже для прокурора города.

Правовое государство?