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§ NG.kz
Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35325
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.03.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал, из которого состоят шары - латекс - разлагается в течение нескольких лет, нанося существенный вред окружающей среде. Кроме того, многие животные принимают использованные шары за пищу.
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§ arman_kst
Re: Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 223
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо запретить ещё пакеты продавать.
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§ drakon
Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Надо запретить

У нас в Аптеках, уже несколько лет.

Дают пакеты бумажные или-
матерчатые,бесплатною
Ещё на пакете,надпись,возле
дерева, где просят использовать
этот пакет - несколько раз... :lol: :oops:
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§ drakon
Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Запретить запуск воздушных шаров

Особенно - синего цвета. Они вреднее -
розовых или других... :lol: :-o
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§ olegggon
Re: Запретить запуск воздушных шаров предлагают экологи в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 958
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 31.03.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И как они собираются это контролировать? Или надеятся на сознательность граждан?
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