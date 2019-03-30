Цитата: maxsaf:

По информации из общедоступных источников, в процессе возвращения Крыма в состав РФ участвовало около 25 000 "вежливых людей". Так что 40 000 с одной стороны вроде немного, но важно также кто они, эти люди. Если половина из них будут врачи, а другая половина - учителя, то это будет ой как заметно.



В части касающейся врачей, в другой ветке про онкологический диспансер отмечают, что у нас 400 врачей не комплект, конечно плохо. Но в РФ положение не лучше, конечно от региона зависит, недавно читал за замечательного врача Александра Клецко, который из подручных средств сделал операцию в деревне Мошенском районе Новгородской области. Этот доктор ранее был главным врачом Мошенской ЦРБ, поэтому прекрасно знал положение дел с медициной в этом районе. По его словам, в 2007 году в селе Мошенское было 22 врача, 18 укомплектованных фельдшерско-акушерских пунктов и восемь машин скорой помощи. В настоящее время не осталось ни одной скорой и ни одного ФАПа. Врачей двое. Типа прогресс на лицо резюмировал А.Клецко.



Но у нас в любом ЦРБ (центральная районная больница) точно не по 2 врача осталось, да и ФАП-ы функционируют на местах.



Подробнее здесь: https://vnnews.ru/medicine/74518-v-novgorodskoj-oblasti-iz-za-nedostupnosti-meditsiny-zhenshchinu-operirovali-rybatskim-nozhom.html?fbclid=IwAR1M8BRowFsA4uO7uhvMuYMmGtNw_PqQTnqlDPnw42PM77Uz5MYUZ7tWLmM