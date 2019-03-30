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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35325
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2748
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
так там простой народ обращается с разных уголков страны, при этом большинство отмечают, что своим работы не достаточно, зачем иммигранты нужны

Стандартная фраза, кому своим? Тунеядцам и бездельникам?
Все кто в Россию уехал, работают по специальности, кого знаю. Где были местные?
Я в германии тоже кому то работу забрал? Странно, но безработных мало как никогда.
Да на востоке германии подобные лозунги слышны. Но опять от кого? Бывшие штази!
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 848
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По информации из общедоступных источников, в процессе возвращения Крыма в состав РФ участвовало около 25 000 "вежливых людей". Так что 40 000 с одной стороны вроде немного, но важно также кто они, эти люди. Если половина из них будут врачи, а другая половина - учителя, то это будет ой как заметно.


В части касающейся врачей, в другой ветке про онкологический диспансер отмечают, что у нас 400 врачей не комплект, конечно плохо. Но в РФ положение не лучше, конечно от региона зависит, недавно читал за замечательного врача Александра Клецко, который из подручных средств сделал операцию в деревне Мошенском районе Новгородской области. Этот доктор ранее был главным врачом Мошенской ЦРБ, поэтому прекрасно знал положение дел с медициной в этом районе. По его словам, в 2007 году в селе Мошенское было 22 врача, 18 укомплектованных фельдшерско-акушерских пунктов и восемь машин скорой помощи. В настоящее время не осталось ни одной скорой и ни одного ФАПа. Врачей двое. Типа прогресс на лицо резюмировал А.Клецко.

Но у нас в любом ЦРБ (центральная районная больница) точно не по 2 врача осталось, да и ФАП-ы функционируют на местах.

Подробнее здесь: https://vnnews.ru/medicine/74518-v-novgorodskoj-oblasti-iz-za-nedostupnosti-meditsiny-zhenshchinu-operirovali-rybatskim-nozhom.html?fbclid=IwAR1M8BRowFsA4uO7uhvMuYMmGtNw_PqQTnqlDPnw42PM77Uz5MYUZ7tWLmM
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 848
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Стандартная фраза, кому своим? Тунеядцам и бездельникам? Все кто в Россию уехал, работают по специальности, кого знаю. Где были местные? Я в германии тоже кому то работу забрал? Странно, но безработных мало как никогда. Да на востоке германии подобные лозунги слышны. Но опять от кого? Бывшие штази!


Да ну вас, скажете тоже, как будто одни тунеядцы и бездельники созванивались в прямом эфире Радио Комсомолки из разных регионов. Выше-же указал, что по итогам года посмотрим, какие результаты будут, сейчас смысла нет, что-то доказывать, зачем зря воздух сотрясать.
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2748
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
как будто одни тунеядцы и бездельники созванивались в прямом эфире Радио Комсомолки из разных регионов. Выше-же указал, что по итогам года посмотрим, какие результаты будут, сейчас смысла нет, что-то доказывать, зачем зря воздух сотрясать.

Мысль не дошла? чего смотреть то, и так всё ясно!
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 848
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мысль не дошла? чего смотреть то, и так всё ясно!


Пока особо ничего не ясно, будут по итогам года данные которыми можно оперировать, тогда и посмотрим. У меня хороший товарищ врач здесь в онкологическом диспансере работает, из Узбекистана приехал, по нашему оралман, кореец по национальности, Северную или Южную не поехал. Не зависимо от национальных принадлежностей люди уезжают и въезжают, одни приезжают, а другие уезжают. Сальдо миграции посмотрим в 2020 году.
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§ Vital
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарегался по инете в консульстве в Астане ещё в январе. До сих пор не могу записаться на приём. Там постоянно все дни на месяц заняты на перед. Новые россияне, кто из вас уже сталкивался с этим?
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* таноми52
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.03.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не опускайте руки, Vital! Сосед тоже не с первого раза записался. Но записался! Съездил, сдал удачно док-ты, уже получил свидетельство участника гос. программы по переселению и делает следующие шаги.
Скорее всего, Вам не хватает терпения работать в инете с консульской программой: очень медленно всё загружается. Он даже подключился к более скоростному интернету. И всё равно сайт посольства виснет.
Сейчас, весной и к лету, наверное, большой наплыв, будет ещё труднее.
Ну, тут уж от силы желания зависит...
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мучу только ради детей. Меня тут все устраивает. И зарплата и работа. Скорей всего там мне будет хуже.
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2748
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пока особо ничего не ясно,

Ну если даже вам не ясно? то сложно однако будет :lol:

А в принципе если не сложно, ответьте, как может человек содержатся в КПЗ
и не быть в списках.? однако было в году 1995-ом, если что и фамилию могу назвать.
Всё обошлось, но вот очепяток остался :lol: 8-)
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* таноми52
Re: Россия упростила получение гражданства: что это значит для...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 610
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.03.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Скорей всего там мне будет хуже.


А никто и не ждёт, что там сразу будет рай. Но со временем всё утрясётся, пустите корни. Ради детей стоит поменять жизнь.
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 848
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну если даже вам не ясно? то сложно однако будет А в принципе если не сложно, ответьте, как может человек содержатся в КПЗ и не быть в списках.? однако было в году 1995-ом, если что и фамилию могу назвать. Всё обошлось, но вот очепяток остался


Я же не предсказатель или ясновидящий. На счёт КПЗ, если всё обошлось, значить всё нормально. Фамилию не надо указывать, если фамилия на Ш начинается, а имя на Н, тогда я знаком с ним и он меня хорошо знает. Думаю два варианта, в камеру предварительного заключения (КПЗ) помешали временно, до избрания меры пресечения, далее перемешали в СИЗО, если меру пресечения не избирали, тогда отпустили. Второй вариант в тот период базы, учёты, картотеки находились в информационном центре, это сейчас цифровизация, тогда могли просто не внести соответствующие данные.
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* Змея Подколодная
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Змея Подколодная


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Сообщений: 601
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.03.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кто из вас уже сталкивался с этим?

Дни записи открываются на определенный день, на апрель открыли запись 22 марта в 11 часов (это , как пример) Смотрите ,в какой день будут "открывать" даты и заходите в это время. Далее "тыкать" надо быстро,разлетается время за 10 минут, выбрать нужную дату и подгадать,когда тебе лучше метнуться- нет возможности. Надо на момент записи иметь хороший инет и комп) У меня дочь на пары ноут брала с собой, с мобилы долго грузит. Второй раз записывается без проблем.
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§ Vital
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Спасибо. Мне уже такое советовали. Я тыкал и не че не получалось. Буду дальше старатся.
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* Змея Подколодная
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.03.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я тыкал и не че не получалось.

Отдайте 3000 тенге (по моему) и Вас запишут. Анкету заполнить , если сами не сможете, тоже помогайка есть, 3000 тенге за помощь берет. У меня дочь сама со всем справилась. Расходы только на билеты пока.
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