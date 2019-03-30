maxsaf Re: «Пункты для голосования как у нас, но желания голосовать... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1734

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:20 Не верю в честность выборов. Совсем. Существует миллионы разных способов изменить результаты в ту или иную сторону. Хоть сто человек попой на бюллетени посади - их все равно подменят. Я люблю смотреть разные фильмы интересные, про фокусников. Ну и передачи типа как про Копперфильда. Им такое провернуть на выборах - как конфетку у младенца отобрать. А деньги там немалые, так что не удивлюсь.