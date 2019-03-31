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§ NG.kz
Последствия после нового водопровода!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35325
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.03.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После прокладывания нового водопровода по улице Джамбула обещали сделать дорогу. Но как не было дороги, так и нет - только одна грязь.
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§ seroff
Re: Последствия после нового водопровода!
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 31.03.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НУУУ это не проблема проблема была переименовать столицу там денег больше останется ,а улицу сделать не рентабельно
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