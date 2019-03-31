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§ NG.kz
21 тысяча тенге на ребенка. Все, что нужно знать об адресной социальной помощи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35325
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.03.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве труда и соцзащиты населения опубликовали 10 ответов на часто задаваемые вопросы об адресной социальной помощи с 1 апреля 2019 года.
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§ seroff
Re: 21 тысяча тенге на ребенка. Все, что нужно знать об адресной...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 31.03.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а доход это оклад или то что осталось после вычетов?
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