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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 37 из 37«1...353637
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь разница во Времени между
Stelle и Костанаем - 4 часа... :lol: :oops: :-P
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну вот - наконец-то. Сегодня ночью,в 2 часа.

Не в 2 а в 3-ри :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не в 2 а в 3-ри

Я вытерпел только до 2-х часов.
Смотрел сериалы... :lol: :oops: :-x
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут с Кайратом ещё общался до 4-ёх :lol: точно не скажу :-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, а ты что в Акции - не учавствовал?... :lol: :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Что за акция?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что за акция?

Час Земли. Надо быдо на час-
отключать электроэнергию... :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Час Земли

Не не в курсе был, а то бы обязательно бы всё отключил :lol:
Но с тов. Полковником не мог никак общение прервать :lol: 8-)
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.03.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я участвовал в акции. Сам того не хотел. Приехал с командировки, а мне свет отключили. Побежал сразу, еле успел, оплатить. Пятница была, конец дня. Вобщем я планету немного сберег.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сам того не хотел.

Вот Алекс, участвовал.
Не выходил - на форум... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15991
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.03.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон в Нур-Султане, подсветку - отключали.
На Байтереке и Триумфальной Арке.
А в Костанае - молчат. Акимат,
наверное - светился?... :lol:
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Страница 37 из 37«1...353637
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