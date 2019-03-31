/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Почему 600 миллионов не тратят на борьбу с раком". Житель Нур-Султана обратился к казахстанцам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Почему 600 миллионов не тратят на борьбу с раком". Житель Нур-Султана обратился к казахстанцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.03.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одним из тех, кому нужна помощь, является его племянник Ильдан Баталов. У двухлетнего мальчика в начале года диагностировали рак мозга. В Германии есть киндерклиника, где ему могут спасти жизнь. На операцию нужно 60 миллионов тенге.
Читать новость

§ arman_kst
Re: "Почему 600 миллионов не тратят на борьбу с...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти иностранные врачи тоже такие деньги требуют, зарабатывают на лечении других
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 112, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Козлов я, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 4
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх