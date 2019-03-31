NG.kz "Почему 600 миллионов не тратят на борьбу с раком". Житель Нур-Султана обратился к казахстанцам



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 35321

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:49 Одним из тех, кому нужна помощь, является его племянник Ильдан Баталов. У двухлетнего мальчика в начале года диагностировали рак мозга. В Германии есть киндерклиника, где ему могут спасти жизнь. На операцию нужно 60 миллионов тенге.

Читать новость



