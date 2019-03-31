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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.03.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимание приходит с годами. Иногда - даже слишком поздно. После многочисленных массовых отравлений новое правительство планирует восстановить внезапные проверки предприятий общепита, магазинов и т. д.
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* MedVed820607
Re: Николай ВОРОНИН: Неплохое начало
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 31.03.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь автор читает коментарии... Так вот: судя по статье с бизнесом по казахстански вы не знакомы. Бизнес по казахстански означает, что не предприиматель работает и оплачивает налоги. А он работает и уворачивается от халявщиков в лице всех гос. органов поголовно. Законы придуманы не для общества или рядового покупателя, а для того чтобы было основание "проверить" и наказать. Чтоб предприниматель был всегда обязан и не важно за что. Вот вы говорите делайте качественно и дешево. Хорошо. Кладем в колбасу мясо, платим хорошую зп сотрудникам (чтоб брак не гнали) - как получим дешево?Выйдет же дороже. А еще мы заплатим все налоги в цехе сделаем все по всем предписаниям всех законов + еще %15 к стоимости. И не забыть продать официально и заплатить 12% НДСа (нам же дешево нужно). Куда мы с такой колбасой???? Будут покупать ценители по 100 грамм и еще просить нарезать? А в это время рядом будут торговать российской колбасой из "г-на и палок" но по цене 300 тнг за кг и народ будет брать ее аж в очереди стоновится.
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