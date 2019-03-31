MedVed820607 Re: Николай ВОРОНИН: Неплохое начало #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:47 Надеюсь автор читает коментарии... Так вот: судя по статье с бизнесом по казахстански вы не знакомы. Бизнес по казахстански означает, что не предприиматель работает и оплачивает налоги. А он работает и уворачивается от халявщиков в лице всех гос. органов поголовно. Законы придуманы не для общества или рядового покупателя, а для того чтобы было основание "проверить" и наказать. Чтоб предприниматель был всегда обязан и не важно за что. Вот вы говорите делайте качественно и дешево. Хорошо. Кладем в колбасу мясо, платим хорошую зп сотрудникам (чтоб брак не гнали) - как получим дешево?Выйдет же дороже. А еще мы заплатим все налоги в цехе сделаем все по всем предписаниям всех законов + еще %15 к стоимости. И не забыть продать официально и заплатить 12% НДСа (нам же дешево нужно). Куда мы с такой колбасой???? Будут покупать ценители по 100 грамм и еще просить нарезать? А в это время рядом будут торговать российской колбасой из "г-на и палок" но по цене 300 тнг за кг и народ будет брать ее аж в очереди стоновится.