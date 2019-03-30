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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
так там простой народ обращается с разных уголков страны, при этом большинство отмечают, что своим работы не достаточно, зачем иммигранты нужны

Стандартная фраза, кому своим? Тунеядцам и бездельникам?
Все кто в Россию уехал, работают по специальности, кого знаю. Где были местные?
Я в германии тоже кому то работу забрал? Странно, но безработных мало как никогда.
Да на востоке германии подобные лозунги слышны. Но опять от кого? Бывшие штази!
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По информации из общедоступных источников, в процессе возвращения Крыма в состав РФ участвовало около 25 000 "вежливых людей". Так что 40 000 с одной стороны вроде немного, но важно также кто они, эти люди. Если половина из них будут врачи, а другая половина - учителя, то это будет ой как заметно.


В части касающейся врачей, в другой ветке про онкологический диспансер отмечают, что у нас 400 врачей не комплект, конечно плохо. Но в РФ положение не лучше, конечно от региона зависит, недавно читал за замечательного врача Александра Клецко, который из подручных средств сделал операцию в деревне Мошенском районе Новгородской области. Этот доктор ранее был главным врачом Мошенской ЦРБ, поэтому прекрасно знал положение дел с медициной в этом районе. По его словам, в 2007 году в селе Мошенское было 22 врача, 18 укомплектованных фельдшерско-акушерских пунктов и восемь машин скорой помощи. В настоящее время не осталось ни одной скорой и ни одного ФАПа. Врачей двое. Типа прогресс на лицо резюмировал А.Клецко.

Но у нас в любом ЦРБ (центральная районная больница) точно не по 2 врача осталось, да и ФАП-ы функционируют на местах.

Подробнее здесь: https://vnnews.ru/medicine/74518-v-novgorodskoj-oblasti-iz-za-nedostupnosti-meditsiny-zhenshchinu-operirovali-rybatskim-nozhom.html?fbclid=IwAR1M8BRowFsA4uO7uhvMuYMmGtNw_PqQTnqlDPnw42PM77Uz5MYUZ7tWLmM
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Стандартная фраза, кому своим? Тунеядцам и бездельникам? Все кто в Россию уехал, работают по специальности, кого знаю. Где были местные? Я в германии тоже кому то работу забрал? Странно, но безработных мало как никогда. Да на востоке германии подобные лозунги слышны. Но опять от кого? Бывшие штази!


Да ну вас, скажете тоже, как будто одни тунеядцы и бездельники созванивались в прямом эфире Радио Комсомолки из разных регионов. Выше-же указал, что по итогам года посмотрим, какие результаты будут, сейчас смысла нет, что-то доказывать, зачем зря воздух сотрясать.
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
как будто одни тунеядцы и бездельники созванивались в прямом эфире Радио Комсомолки из разных регионов. Выше-же указал, что по итогам года посмотрим, какие результаты будут, сейчас смысла нет, что-то доказывать, зачем зря воздух сотрясать.

Мысль не дошла? чего смотреть то, и так всё ясно!
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мысль не дошла? чего смотреть то, и так всё ясно!


Пока особо ничего не ясно, будут по итогам года данные которыми можно оперировать, тогда и посмотрим. У меня хороший товарищ врач здесь в онкологическом диспансере работает, из Узбекистана приехал, по нашему оралман, кореец по национальности, Северную или Южную не поехал. Не зависимо от национальных принадлежностей люди уезжают и въезжают, одни приезжают, а другие уезжают. Сальдо миграции посмотрим в 2020 году.
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