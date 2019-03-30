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§ NG.kz
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.03.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации" наделяют главу государства правом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Все равны перед законом, у всех одинаковые возможности независимо от пола, расы, национальности, религии и т. д.

Вот пример - Начальник отдела кадров - мой ближайший родственник, а у тебя никого. Вроде оба мы равны, но я ровнее :lol: ;-) Хочешь, ищи правду в суде, правда на твоей стороне в этом случае. Но в суде у меня тетя работает ;-) Удачи, брат :lol:
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§ Victor Yang
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11390
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.03.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот пример

Да понятно это всё. Но это вне закона. И повторюсь - частнику плевать кто чей родственник - ему работу делать надо. И если двое одинаковы по компетенции, то можно и родственника взять. А если нет, то могут подставиться руководители нижнего звена, а если должность высокая - вообще весь бизнес.
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
иначе уже все до единого свободно говорили на гос. языке

Ещё бы знать на каком. На куролесили же некоторые с латинизацией. И в кусты. что то давно не слышно и не видно этих "гениев" природы!
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 06:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
частнику плевать кто чей родственник -

Да ладно частник, там же вся гос. структура родственники. :lol: 8-)
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А чего его разворачивать? Все равны перед законом, у всех одинаковые возможности независимо от пола, расы, национальности, религии и т. д.

Вот тут от начала и до конца не соглашусь.
Во первых мысль типа она и её разворачивать. А во вторых как то уж так повелось, всё больше о брате. Так вот с Московской юридической академией ни нашлось ему места в Кустанае. Разрез глаз не тот , так в отделе кадров и сказали :lol:
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Разрез глаз не тот , так в отделе кадров и сказали

Это они так пошутили. Имелось то ввиду владение казахским языком, либо обещание этот язык выучить. А его глаза говорили - "вообще не факт, что стану учить". :-)
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Думаю, что не будет особой катастрофы

Конечно не будет, она уже произошла!Цитата:
Kairat stayer:
Можно с вами сравнить, Германию-же из Судана, Сомали, Сирии, Нигерии и.т.д. принимают, там им всякие пособия предусмотрены, разве не так? В Россию скорее всего в основном иммигранты (въезжающие) приедут из постсоветских стран.

Не можно! Да принимают работу дают или предлагают ;-) Но что то в Кустанае всё наоборот. С Югов приезжают и не плохо устраиваются, а вот местным проблема однако...
И вот как так, в германии и негр товарищ, а в Казахстане?
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 07:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
На куролесили же некоторые с латинизацией. И в кусты. что то давно не слышно и не видно этих "гениев" природы!

Дарига все эти процессы языковые тормознет, как мне кажется. Она - обрусевшая, ей удобнее говорить на русском, тем более на серьезные темы, когда нужные слова надо подбирать налету.
Профайл

§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

будем посмотреть. или поживём увидим!
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§ elektron
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
П: Привезти в РОССИЮ 10 миллионов мигрантов за 6 лет! Так,

Ну почему же тайный, это процесс пополнения, любой ценой, население любой страны, здравомыслящей.
КЗ походу не в курсе :-P
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
40000 - это всего 0,2% населения и потери невелики.

По информации из общедоступных источников, в процессе возвращения Крыма в состав РФ участвовало около 25 000 "вежливых людей". Так что 40 000 с одной стороны вроде немного, но важно также кто они, эти люди. Если половина из них будут врачи, а другая половина - учителя, то это будет ой как заметно.
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§ maxsaf
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Думаю, что не будет особой катастрофы

А давайте порассуждаем. Кто точно не поедет? Госслужащие и силовики, у них и так все хорошо. Лица с судимостью - скорее всего дорога им закрыта. Поедут бюджетники, с образованием, и простые работяги. Возможно, многодетным семьям тоже будет зеленый свет. Думаю, вы правы, катастрофы не будет.
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не можно! Да принимают работу дают или предлагают Но что то в Кустанае всё наоборот. С Югов приезжают и не плохо устраиваются, а вот местным проблема однако... И вот как так, в германии и негр товарищ, а в Казахстане?


В посте за №12 в этой ветке отмечал, за видео на Радио Комсомолки, так там простой народ обращается с разных уголков страны, при этом большинство отмечают, что своим работы не достаточно, зачем иммигранты нужны. Нам все страны друзья, не важно кто нигериец, афганец, американец и.т.д.
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А давайте порассуждаем. Кто точно не поедет? Госслужащие и силовики, у них и так все хорошо. Лица с судимостью - скорее всего дорога им закрыта. Поедут бюджетники, с образованием, и простые работяги. Возможно, многодетным семьям тоже будет зеленый свет. Думаю, вы правы, катастрофы не будет.


Своё мнение уже высказывал, во Флуд и оффтопик (часть 4) в посте за №608 от 18 марта текущего года, цитирую:

Цитата из Коммерсанта: Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения — Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.

Выше в заметке как донор отмечена Украина, раньше они были на первом месте по въезжающим в РФ, но в прошлом году Таджикистан вышел на первое место (31 000) и Казахстан на втором (26 500). Украинцы в настоящее время уезжают на временные заработки в страны ЕС, многие возвращаются к своим семьям. Есть такие понятия сальдо миграции и миграционный прирост, разность между числом прибывших и числом выбывших за отчётный период.

Теперь посмотрим официальные сведения Росстата по этой ссылке:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#Откроется раздел Демография, далее кликаем Миграция, там вторая строка Международная миграция, там-же правее кликаем экселевский файл (регламентная таблица, что нужно. Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2017 годы. Смотрим Украину за последние 5 лет. Так в 2013 году прибыло в РФ из Украины 55 037 человек, убыло из РФ в Украину 18 626 человек. Естественный прирост составлял 36 411 человек. В 2014 году прибыло в РФ 126 819, выбыло 32 449, прирост 94 370. В 2015 году прибыло в РФ 194 180, выбыло 48 049, прирост 146 131. В 2016 году прибыло в РФ 178 274, выбыло 59 455. прирост 118 819. в 2017 году прибыло в РФ 150 182 человека, выбыло в Украину 102 491, прирост снизился до 47 691, возможно связано с безвизовом режимом в ЕС. Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.

Особого ажиотажа не мой взгляд не будет, по итогам года посмотрим.

[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2019 - 08:45]
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§ Kairat stayer
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.03.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дарига все эти процессы языковые тормознет, как мне кажется. Она - обрусевшая, ей удобнее говорить на русском, тем более на серьезные темы, когда нужные слова надо подбирать налету.


Курс на трехъязычие никто не отменял и отменять не будет, буквально на днях К.Токаев на совещании сказал, казахский и русский языки знать необходимо, в первую очередь казахский, затем русский, после чего английский. Скорее всего молодёжи касается, подрастающего поколения.
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