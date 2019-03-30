Цитата: maxsaf:

А давайте порассуждаем. Кто точно не поедет? Госслужащие и силовики, у них и так все хорошо. Лица с судимостью - скорее всего дорога им закрыта. Поедут бюджетники, с образованием, и простые работяги. Возможно, многодетным семьям тоже будет зеленый свет. Думаю, вы правы, катастрофы не будет.



Своё мнение уже высказывал, во Флуд и оффтопик (часть 4) в посте за №608 от 18 марта текущего года, цитирую:



Цитата из Коммерсанта: Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств. Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения — Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.



Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.



Выше в заметке как донор отмечена Украина, раньше они были на первом месте по въезжающим в РФ, но в прошлом году Таджикистан вышел на первое место (31 000) и Казахстан на втором (26 500). Украинцы в настоящее время уезжают на временные заработки в страны ЕС, многие возвращаются к своим семьям. Есть такие понятия сальдо миграции и миграционный прирост, разность между числом прибывших и числом выбывших за отчётный период.



Теперь посмотрим официальные сведения Росстата по этой ссылке:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#Откроется раздел Демография, далее кликаем Миграция, там вторая строка Международная миграция, там-же правее кликаем экселевский файл (регламентная таблица, что нужно. Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2017 годы. Смотрим Украину за последние 5 лет. Так в 2013 году прибыло в РФ из Украины 55 037 человек, убыло из РФ в Украину 18 626 человек. Естественный прирост составлял 36 411 человек. В 2014 году прибыло в РФ 126 819, выбыло 32 449, прирост 94 370. В 2015 году прибыло в РФ 194 180, выбыло 48 049, прирост 146 131. В 2016 году прибыло в РФ 178 274, выбыло 59 455. прирост 118 819. в 2017 году прибыло в РФ 150 182 человека, выбыло в Украину 102 491, прирост снизился до 47 691, возможно связано с безвизовом режимом в ЕС. Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.



Особого ажиотажа не мой взгляд не будет, по итогам года посмотрим.



[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2019 - 08:45]