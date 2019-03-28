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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35319
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.03.19 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние события наглядно показали: нет границ удивительному! Уход с поста первого президента - это было ожидаемо, бурно пережито и, как ни крути, закономерно. Но то что происходило вслед за этим — воля ваша!
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§ elektron
Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.03.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Приведя в пример всеми вами любимую Америку

Не лучший пример однако. Истребив во имя "себя" коренное население. Казахстан же не в этих традициях независимость получил :-x Цитата:
Khalisi:
Почему в Америке не считается ура-канканом повесить флаг на дом или портрет своего президента в гостиной.

А почему в Казахстане тогда не так? Да и не про флаги речь, про переименования всего и вся.Цитата:
Khalisi:
Я помню статью Елены Пикельной про тварей, что все мы такие и живем в этой стране

Вы эту статью прочтите, речь не о стране, а о группе людей... 8-)

[Исправлено: elektron, 28.03.2019 - 18:20]
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§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Как не оказаться первым учеником
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.03.19 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Привычку гадить в будущее, конечно, можно назвать желанием удобрять благодатную ниву завтрашнего дня, но есть риск, что «удобрение» упадет на голову потомков.//
Спасибо за красивую статью и выражение мысли!
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