Цитата: Khalisi:

Приведя в пример всеми вами любимую Америку

Не лучший пример однако. Истребив во имя "себя" коренное население. Казахстан же не в этих традициях независимость получил Цитата: Khalisi:

Почему в Америке не считается ура-канканом повесить флаг на дом или портрет своего президента в гостиной.

А почему в Казахстане тогда не так? Да и не про флаги речь, про переименования всего и вся.Цитата: Khalisi:

Я помню статью Елены Пикельной про тварей, что все мы такие и живем в этой стране

Вы эту статью прочтите, речь не о стране, а о группе людей...



[Исправлено: elektron, 28.03.2019 - 18:20]